Соцучреждение открыто на левом берегу, но адрес не разглашается в целях безопасности людей, которые в нем будут находиться.

На левом берегу Киева открыли вторую комнату кризисного реагирования для пострадавших от домашнего и гендерно обусловленного насилия.

Читайте такжеВ Херсоне полицейские спасли женщину от самоубийства: вытащили из петли (фото)Как сообщает Киевская городская госадминистрация, создание второй комнаты стало возможным благодаря сотрудничеству города, международных организаций и частного бизнеса. Ремонт был сделан на средства меценатов, а мебель закупал Фонд народонаселения.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, адрес "кризисной комнаты" не разглашается в целях безопасности людей, которые в ней будут находиться.

"Если вы стали жертвой насилия и нуждаетесь в услугах "кризисной комнаты", то нужно обращаться в полицию или на "горячую линию" 15-00 со стационарного телефона или 272-15-00 - с мобильного", - сообщила она.

Хонда отметила, что первая "кризисная комната" была открыта менее года назад.

"Первую мы открыли в мае. Ее услугами воспользовался 51 человек, из них 28 женщин и 23 ребенка. Такое учреждение на левом берегу Киева очень нужно, учитывая, что население трех левобережных районов больше по численности, чем в большинстве областных центров Украины. И с начала года в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах зафиксировано почти 8 тысяч обращений относительно домашнего насилия", - прокомментировала Хонда.

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Автор: Инна Андалицкая