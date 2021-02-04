В растрате средств подозреваются финдиректор и начальник подразделения "Донецкоблгаза".

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Установлено, что в период 2017-2020 годов финансовый директор ПАО "Донецкоблгаз" и бывший начальник его структурного подразделения - Краматорского УГГ, действуя с прямым умыслом и по предварительному сговору между собой и другими лицами, систематически осуществляли безосновательный и противоправный перевод денежных средств с банковских счетов ПАО "Донецкоблгаз", 38% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", на банковские счета частных юридических лиц, чем причинили материальный ущерб на сумму более 500 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ознакомления подозреваемых с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

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Кроме этого, по информации Офиса генпрокурора, продолжается досудебное расследование по аналогичному факту в отношении первого заместителя председателя правления ПАО "Донецкоблгаз", который в настоящее время находится в розыске. В рамках этого производства также проверяются обстоятельства включения незаконно перечисленных денежных средств ПАО "Донецкоблгаз" в тарифы населения за потребленный природный газ.

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Автор: Светлана Макринская