Украинские бойцы шли туда, куда отказывались идти американцы и канадцы, и покинули Кабул последними.

Украинские военные стали для некоторых людей, застрявших в Кабуле, настоящими ангелами-хранителями - они рисковали своими жизнями, чтобы вывезти тех, кто не мог оставаться в Афганистане при талибах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег был одним среди них. По его словам, опасность начиналась еще с воздуха.

"Очень велика вероятность столкновения самолетов, так как не нет ни коридоров, ничего. То есть все воздушные суда летают фактически вслепую", - объясняет Олег.

Мужчина вспоминает обстановку в кабульском аэропорту, который оставался последним объектом под международным управлением.

"Там и запах, и запах, и количество людей, и это человеческие трагедии, и у кого жизнь поломана. Там очень сложно ходить, полная антисанитария. И они просто пытаются там как-то выбраться. Они лезут на эти заборы, поднимают горы документов, чтобы только их забрали", - говорит спецназовец.

Читайте такжеЭвакуация из Афганистана: Украина и более 90 стран мира приняли важное решениеУкраинские спецназовцы по 3-4 раза в день выходили за границу аэропорта Хамида Карзая, чтобы искать в толпе тех, кого надо было эвакуировать: украинских граждан, членов их семей, людей из списка МИД, которым угрожала опасность.

"Когда ты видишь, как в аэропорту объединяется семья, друг друга не видела, и практически никаких шансов у них не было вернуться — оно того стоит", - признается герой.

Чтобы найти людей для эвакуации, их просили держать что-то заметное — шарики, зонты. А за полтора часа до теракта возле аэропорта Кабула спецназовцы искали людей именно на месте атаки террориста-смертника из ИГИЛ.

"В той части гейта - здание, на крыше которой ходят талибы. То есть к ним можно было просто дотянуться рукой", - вспоминает Олег.

Но исполняли просьбы и партнеров Украины - например, Канада попросила вывезти с рынка два заминированных микроавтобуса.

После теракта украинский спецназ решает остаться в Кабуле, поскольку в эвакуационном самолете не хватило мест. Они искали людей и вывозили тех, кого нашли, последним рейсом.

По словам Олега, украинский самолет последним вылетел из аэропорта Карзая - потом уже никто эвакуационные действия не проводил. Он взлетел около 18 часов, а уже через 6 часов их позиции были захвачены талибами

Сейчас в Афганистане остаются еще около 200 граждан Украины, но эвакуацию продолжить невозможно. По словам Олега, это можно будет сделать через некоторое время, когда ситуация в Кабуле стабилизируется.

Автор: Станислав Кожемякин