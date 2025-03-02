Всего участие в акции в поддержку пленных приняли около 500 человек.

В Киеве прошла акция в поддержку корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, которого еще в начале полномасштабного вторжения похитили российские оккупанты.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось в рамках акции "Не молчи. Плен убивает" от Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Так, участники акции под лозунгом #FREEХИЛЮК напомнили о третьей годовщине пребывания Хилюка в российском плену и судьбе других пленных украинских журналистов.

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Всего в акции приняли участие около 500 человек с плакатами с лозунгами, в частности "Free Хилюк", "Free Azov", "Свободу защитникам Мариуполя" и "Плен убивает". Они также выкрикивали лозунги, в частности "Слава Украине!".

Часть участников акции была на автомобилях с лозунгами за освобождение пленных. Они сигналили, проезжая мимо других участников акции.

Как сообщал УНИАН, Хилюка вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию и до сих пор удерживают.

По имеющимся ранее данным международной правозащитной организации "Репортеры без границ", Хилюк содержится во Владимирской области России.

Мужчина, который провел год в одной камере с Хилюком, рассказал организации об их испытаниях. В частности, он отметил, что журналист весит "не более 45 килограммов".

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