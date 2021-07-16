"Метинвест Политехника" также создает коллаборации с крупнейшими вузами Украины, среди которых и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Для преподавания в первом в Украине негосударственном горно-металлургическом вузе "Метинвест Политехника" привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги и специалисты группы "Метинвест".

Об этом сообщается на сайте компании.

"Для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста", - говорится в сообщении.

Акцентируется также, что сегодня университет формирует штат, в котором уже 11 докторов и 22 кандидата наук, разрабатывает учебные программы, продолжает получать лицензии. С международными партнерами согласовываются условия по оборудованию лабораторий, вовлечению их в образовательную работу.

Отмечается, что "Метинвест Политехника" также создает коллаборации с ведущими вузами Украины. В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

Вузы будут готовить бакалавров, магистров и ученых в сфере металлургии и горного дела. В частности, студенты "Метинвест Политехники" смогут обучаться в КПИ, а студенты КПИ получат возможность проходить практику на предприятиях "Метинвеста", чтобы максимально соответствовать современным требованиям бизнеса. Стажировки на производстве для преподавателей КПИ помогут им лучше разбираться в современных технологиях.

В долгосрочной перспективе в планах вузов - формирование научных школ, создание научно-практического хаба, выход на международные научные площадки и реализация программ двойных дипломов.

Как отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, строительство университета - это большой шаг государственно-частного партнерства.

"Мне очень приятно, что именно на Донбассе в кооперации с другими заведениями и при поддержке такого мощного инвестора, как "Метинвест", происходит это историческое событие", - сказал он.

"Это очень мощный шаг бизнеса, который показывает, что сегодня страна не должна быть на задворках мира, а должна идти за передовыми технологиями шестого технологического уклада - именно в этом задумка развития этого университета", - добавил министр.

Что такое «Метинвест Политехника»

"Метинвест Политехника" позиционируется как университет будущего, предоставляющий новые широкие возможности для молодежи. Университет учрежден в июне 2020 года Группой Метинвест. Ключевые цели проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в нашей стране. В университете смогут обучаться люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и прочие мотивации.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

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Автор: Григорий Бондарь