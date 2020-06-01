Для иностранцев нужно этот рынок закрывать - детский омбудсмен выступил за запрет суррогатного материнства

По данным Кулебы, больше 80% детей, рожденных суррогатными матерями, уходят за границу.

Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба заявил, что иностранцам нужно запретить использовать услуги суррогатного материнства.

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Об этом он заявил во время брифинге. Он добавил, что большинство детей, рожденных суррогатными мамами, вывозят за границу. "Для иностранных пар нужно этот рынок закрывать. В отношении украинских пар, нужно это обсуждать, дискутировать, тогда мы можем говорить об упорядочении этой деятельности. Если говорить о тех детях, которые рождаются от суррогатных мам, то больше 80% - это дети, которые уходят за границу", - сказал Николай Кулеба, передает 112.ua.

Он добавил, что в большинстве стран запрещено суррогатное материнство, потому что в таком случае ребенка позиционируют как товар. В ООН заявили, что коммерческое суррогатное материнство равносильно продаже детей. В целом суррогатное материнство запрещено в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Нидерландах, Швеции, Италии, Франции и некоторых штатах США.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила, что сейчас в столичном отеле "Венеция" находится 73 ребенка, рожденные методом суррогатного материнства.

"Ко мне обратились 91 супругов с просьбой помочь получить разрешение на въезд/выезд в нашу страну, чтобы забрать своих 97 новорожденных детей. Это касается 8 клиник, которые на сегодня имеют таких детей у себя и ждут этих родителей. Что касается именно отеля "Венеция" - там 73 ребенка, 62 - еще ждут родителей", - сказала Людмила Денисова.

Украина уже выдала 79 разрешений для родителей, которые приезжают из Аргентины, Италии, Испании и Франции. Они две недели будут находиться на карантине и только после этого смогут увидеть своих детей.

Как сообщал УНИАН, в отеле "Венеция" находятся дети, которые были рождены суррогатными матерями. Из-за карантина их родители-иностранцы не смогли вовремя приехать за детьми.

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