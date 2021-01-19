Ученики пойдут в школу при благоприятной ситуации с коронавирусом, отметили в ведомстве.

После завершения усиленного карантина в Украине 25 января существует вероятность, что ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценной учебы в школах. Также обсуждается возможность того, что в школу пойдут и другие классы, или же будут учиться по смешанной форме.

Читайте такжеПо просьбе родителей: школьников Тернополя отправили на каникулы до конца локдауна

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

По мнению главы МОН, возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Впрочем, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.

Если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения. Если показатели будут в норме, ученики выпускных классов смогут вернуться за школьные парты после 24 января.

Также сейчас обсуждается возможность возобновления полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов. По словам Шкарлета, сейчас идут соответствующие консультации с Минздравом.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости на СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты... Призываю педагогов, учеников и их родителей к безапелляционному соблюдению карантинных требований", - говорится в заявлении Шкарлета.

Дистанционное обучение в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН