Он добавил, что в некоторых городах иерархи ПЦУ просят духовенство еще больше ограничить возможность массовых богослужений.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

Об этом Епифаний рассказал в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, святые отцы будут освящать куличи на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах.

"Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение куличей и различных блюд", - подчеркнул Епифаний.

Также на Пасху все желающие смогут пойти в церковь, но в условиях соблюдения дистанции и используя защитные маски.

"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая громада на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются. И это касается также и церковных иерархов. Как мы сейчас видим по всей Украине, что архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершения массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте. А централизованно у нас уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях", - подчеркнул Епифаний.

Карантин на Пасху: что известно

В Украине не будут вводить дополнительных ограничительных мер на период Пасхальных праздников, в то же время Минздрав призвал церкви и украинцев соблюдать карантин.

Киевские власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднование Вербного воскресенья и Пасхи, однако уже сегодня мы видим некоторые нарушения.

21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

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Автор: Виктория Гордиенко