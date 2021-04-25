Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.
Об этом Епифаний рассказал в интервью "Радио Свобода".
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По его словам, святые отцы будут освящать куличи на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах.
"Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение куличей и различных блюд", - подчеркнул Епифаний.
Также на Пасху все желающие смогут пойти в церковь, но в условиях соблюдения дистанции и используя защитные маски.
"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая громада на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются. И это касается также и церковных иерархов. Как мы сейчас видим по всей Украине, что архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершения массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте. А централизованно у нас уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях", - подчеркнул Епифаний.
Карантин на Пасху: что известно
- В Украине не будут вводить дополнительных ограничительных мер на период Пасхальных праздников, в то же время Минздрав призвал церкви и украинцев соблюдать карантин.
- Киевские власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднование Вербного воскресенья и Пасхи, однако уже сегодня мы видим некоторые нарушения.
- 21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.
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