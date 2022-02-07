По словам экономиста, такие обыски вызывают беспокойство.

Экономист Борис Кушнирук прокомментировал проведенные обыски в компании "Метинвест". По его словам, такие действия наносят удар как по внутреннему, так и международному имиджу страны.

Об этом говорится в сюжете "5 канала". Журналисты отмечают, что обыски на предприятиях группы, несмотря на документально заверенное налоговой отсутствие долгов у компании вызывают тревогу у общества.

По словам экономиста Кушнерука, такие обыски "полностью дискредитируют Украину как правовое государство".

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"Представляете, если они позволяют себе так обращаться с крупным бизнесом, как нагло и беззастенчиво они это делают с малым бизнесом?",- выразил возмущение Кушнирук.

Напомним, налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля. Компания заявила о давлении на бизнес и призвала правоохранителей работать в правовом поле.

В "Метинвесте" напомнили, что налоговые отчисления компании в 2021 году составили почти 53 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за год до того.