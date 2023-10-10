Для ее получения месячный доход должен быть меньше 5 400 грн на одного члена семьи.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавших в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить насущные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Как говорится на сайте организации, с 1 октября, уязвимые слои населения будут получать 3 600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2 200 грн.

При этом, домохозяйства зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года получат помощь в размере 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду - 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца.

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Домохозяйства зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года получат помощь в размере 3 600 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду - 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца. То есть всего за три месяца каждый член такой семьи получит 17460 грн.

Домохозяйство, которое возглавляет лицо пожилого возраста (55 лет и старше), которые были зарегистрированы в программе до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду - 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца.

Получить средства смогут только уязвимые украинцы, имеющие месячный доход менее 5 400 грн на одного члена семьи.

С целью обеспечения чтобы помощь оказывалась тем, кто в ней больше нуждается, ООН будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей.

Кто может получить помощь

Новые критерии соответствия включают:

лиц или семей, относящихся к одной из категорий ниже:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года;

население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

люди, которые вернулись в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Кроме того, чтобы получить денежную помощь нужно соответствовать одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

семья, в которой есть только один родитель (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

семья, возглавляемая одним одиноким/несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания,т.п.);

приемные семьи, опекающие детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями (документально подтверждены).

Между тем, также нельзя быть зарегистрированным вУВКБ ООН ранее, а также получать денежную помощь от других организаций.

Для включения в денежную помощь домохозяйство ограничивается к таким членам:

глава домохозяйства

жена/муж

его/ее дети (до 23 лет)

его/ее родители.

Также его/ее бабушка и дедушка, только если они находятся на их иждивении. В противном случае должны быть зарегистрированы отдельно.

Помощь от Украины

Украинские беженцы, что возвращаются из-за границы, также смогут оформить государственную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако, пока правительством еще не принят соответствующий механизм.

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