Сегодня, 14 декабря, в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
История дня ликвидатора последствий на ЧАЭС
День ликвидатора неразрывно связан с техногенной катастрофой 1986 года, подобной которой по масштабам и последствиям еще не видел мир.
Читайте такжеВ плену боевиков на Донбассе находится 251 украинец - ДенисоваТрагедия на ЧАЭС произошла ночью 26 апреля 1986 года и ее считают крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Саркофаг над разрушенным энергоблоком закончили возводить 30 ноября, а 14 декабря 1986 года было официально сообщено о завершении строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Эту дату и взяли за основу Дня чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Она была утверждена указом президента Украины от 10 ноября 2006 года.
Авария на ЧАЭС: что известно
На начальном этапе для минимизации последствий огромного выброса радиоактивных веществ к работам привлекались военнослужащие срочной службы. С лета 1986 и далее огромный объем работ выполняли привлеченные военные запаса и вольнонаемные работники. По неполным данным, через Чернобыльскую площадку прошли более 600 тысяч человек. Работали вахтовым методом – приезжали одни, получали максимально допустимую дозу радиации и ехали обратно. На смену им прибывали другие.
По разным данным, только за один месяц после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибли от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.
Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом".
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