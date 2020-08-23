Разумков: Государственный флаг - это не просто знамя, а символ единения

По словам спикера, возможность иметь собственный флаг и собственное государство веками была мечтой для всех украинцев, за которую боролись, жертвовали собой и всем, что имели.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что государственный флаг - это не просто знамя, а символ единения.

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Об этом говорится в поздравлении спикера с Днем государственного флага Украины, которое размещено на сайте парламента.

"Накануне Дня Независимости нашего государства мы чтим один из трех его символов - государственный флаг Украины. Его две полосы синего и желтого цветов уже почти 30 лет объединяют украинцев в любом уголке мира в сильную и свободную нацию. Государственный флаг - это не просто флаг. Это символ единения и возможность продемонстрировать, кем ты являешься, откуда ты и насколько гордишься своей страной", - отметил председатель ВР.

Значение флага для украинцев

Он добавил, что возможность иметь собственный флаг и собственное государство веками была мечтой для всех украинцев, за которую боролись, жертвовали собой и всем, что имели.

"И сегодня этот национальный символ вызывает в наших сердцах гордость, глубокое уважение к тем, кто остался на страницах истории борьбы за украинскую государственность, и надеюсь, что мы будем их достойными потомками", - отметил спикер.

Поздравление украинцев

Так Разумков поздравил украинцев с Днем государственного флага Украины и пожелал сил и вдохновения, мужества и веры в светлое будущее Украины. "Пусть небо над Украиной снова будет мирным и ясным", - добавил он.

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Автор: Таня Поляковская