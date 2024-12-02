Тема уменьшения мобилизационного возраста в Украине обсуждается уже не первый день. И много разговоров о том, что это повлияет на демографическую ситуацию. Однако война сама по себе плохо влияет на демографию, и это не зависит от возраста, с которого происходит мобилизация.

Дело в том, что украинцы 18-25 лет - это люди, рожденные в начале 2000-х. В этот период в Украине была наименьшая рождаемость. Поэтому, если, условно, в 2001 году уже родилось меньше людей, и сейчас они погибнут на фронте, то в следующих поколениях украинцев родится еще меньше.

В то же время, сейчас средний возраст матери при рождении ребенка, примерно 27-28 лет. Отца, примерно, в среднем, на 2-3 года больше. То есть, это люди где-то тридцати лет, и они сейчас, в основном, уже на фронте. И это, конечно, плохо влияет на демографическую ситуацию.

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Следующая проблема - Украина теряет молодежь из-за выезда их за границу.

Учитывая, что этот отток начался не сегодня, выезжают не столько из-за того, что может быть снижен мобилизационный возраст, а из-за ситуации с безопасностью. У нас нет данных по возрастной структуре, однако по сообщениям европейских стран, треть людей, которые покинули Украину - это дети до 18 лет. При этом людей старше 60 лет выехало только 6%. И вернутся ли после завершения войны в Украину те, кто уже выехал, сейчас трудно спрогнозировать.

Окончательно принимать решение о возвращении или невозвращении в Украину люди будут, когда завершится война. И они будут учитывать факторы безопасности, наличие жилья, работы, устраивает ли их социальная инфраструктура для детей и тому подобное. Также это будет зависеть от политики определенных стран в отношении украинцев. Ведь часть стран заинтересована, чтобы наши сограждане там остались, а часть - не очень.

Еще одна проблема - после окончания войны и открытия границ, вполне возможно, что часть мужчин поедет к своим женам, если им удалось там неплохо устроиться. То есть, могут быть встречные потоки - часть людей будет возвращаться, часть - выезжать из Украины.

Но могут ли разговоры о снижении мобилизационного возраста увеличить отъезд молодежи, спрогнозировать трудно. Не исключено, что все, кто хотели, уже выехали.

В целом история со снижением мобилизационного возраста - это не столько проблема демографов, сколько компетенция Министерства обороны и Генерального штаба. Решение о снижении мобилизационного возраста должны приниматься, исходя из потребностей войны, наличия оружия, востребованности людей определенной квалификации, определенных специальностей.

С одной стороны, в нынешних условиях, в частности, могут быть нужны специалисты ИТ сектора, которые могут в Киеве программировать ракеты или дроны. С другой стороны, военные говорят, что тем, кому больше 50 лет, сложнее выдерживать физические нагрузки, молодежь в этом плане выносливее.

Но здесь также вопрос в том, насколько молодые люди будут подготовлены к войску.

И в том, что на каждого воюющего непосредственно на фронте, надо до шести человек, которые обеспечивают логистику, выполняют другие военные функции не только "на передке".

В общем надо понимать, что сейчас речь идет о сохранении государства, существования Украины вообще. Какая альтернатива мобилизации? Мы видели, что происходит на захваченных россиянами территориях. Как украинцев заставляют принимать российское гражданство, принудительно забирают их в армию и посылают воевать против Украины. Мы знаем, что Россия делает с населением, когда захватывает территорию - что происходило в Буче, Ирпене, Изюме... Это и есть "альтернатива". То есть, если не будет Украины, то о демографии говорить не будет смысла.

Александр Гладун, доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины