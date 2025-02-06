Сейчас сложно оценить количество людей, готовых на мир "при любых" условиях, отметила Элла Либанова.

Решение о мобилизационном возрасте должны принимать военные, а не гражданские. Такое мнение в интервью Центру противодействия дезинформации высказала Элла Либанова, директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птухи НАН Украины.

"Если меня спрашивать, как я к этому отношусь, то негативно. С одной стороны я прекрасно понимаю, что требования по мобилизации должны формировать военные. Не наше дело определять, сколько людей должно быть на фронте. Но опираясь на данные психологов западных, физиологическое созревание не совпадает с психологическим. И психологи говорят, что психологическая зрелость наступает в 25 лет. А до 25 это больше ребенок, чем взрослый человек", - сказала Либанова.

Она также рассказала, есть ли в Украине раскол общества на тех, кто готов к примирению с Россией на любых условиях, и тех, кто будет биться до конца.

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"Это проблема наших сегодняшних опросов общественного мнения. На социально чувствительные вопросы люди отвечают не столько так, как они думают. Сколько так, как они думают, что от них ожидают. Это не только украинская проблема. Когда мы спрашиваем людей, хотят ли они мира, если бы у меня спросили - то да, конечно, что хочу. Когда спрашивают, хочу ли я мира при любых условиях - нет, не хочу. Но мне не объясняют, при каких условиях", - добавила Либанова.

Уменьшение мобилизационного возраста в Украине: важные новости

Западные партнеры активно давят на Украину относительно необходимости снижения мобилизационного возраста. Так, например, советник Трампа Майк Волц призвал Киев уменьшить мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, это помогло бы Украине стабилизировать ситуацию на фронте.

По словам заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, в Украине действительно стоит снижать мобилизационный возраст. Однако для этого сначала надо создать предпосылки. В частности, молодежь должна иметь шанс заключать контракт на определенный срок, а не до конца военного положения.

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