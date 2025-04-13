Просто уволить военных, не создав условия для их замены, было бы неправильно, говорит Палиса.

Украина исследует возможности для дальнейшей демобилизации военных, но для этого необходимы определенные условия. Нельзя освободить их, обнажив при этом какой-то участок фронта, акцентировал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник службы с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, надо создать условия", – акцентировал он в интервью BIHUS Info.

По словам Палисы, сейчас проводится исследование, и Украина пробует делать рабочий механизм для дальнейшей демобилизации военнослужащих. Однако сделать это без "понимания и помощи общества" нереально, говорит он.

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"Мы не можем уволить большое количество военных мобилизованных, обнажив какой-то участок фронта. Мы же понимаем, что это не совсем укладывается в здравый смысл. Ну верно, или возможно я не прав? Я понимаю, что люди истощены", – продолжил заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что просто уволить военных, не создав условия для их замены, было бы неправильно.

"Просто их уволить сейчас, не создав условия для их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с (начала, – ред.) полномасштабки", – констатировал Павел Палиса.

Демобилизация в Украине: другие новости

Как пишет "Украинская правда", в случае принятия Верховной Радой закона о демобилизации, Украина должна была бы одномоментно демобилизовать 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров. Отмечается, что в Минобороны думают, как уменьшить напряжение среди военных из-за отсутствия четких сроков службы, не ослабив фронт. Военные же открыто заявляют, что устали воевать.

Президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас в Украине не предусмотрена законом демобилизация военных.

"Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Потому что если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех", – добавил он.

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