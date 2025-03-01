Демобилизация 2025 в Украине не проводится, есть вероятность, что ей предложат альтернативу, а сейчас уволиться со службы могут лишь некоторые категории военнослужащих.

Демобилизация в Украине остается открытым вопросом - провести ее не могут по ряду причин, но ищут пути решения этого. Сейчас уволиться из армии могут военные, которые имеют на это законные основания. В каких случаях возможна демобилизация мобилизованных и других военнослужащих - рассказываем ниже.

Ранее мы рассказывали о том, кто не подлежит мобилизации в Украине 2025 в марте.

Что такое демобилизация

Демобилизация - это процесс, обратный мобилизации. То есть, это увольнение военнослужащих со службы после окончания военной кампании, срока контракта или при отставке, которое проходит на законных основаниях во время особого периода или военного положения.

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Демобилизация в Украине ныне не проводится, но согласно украинскому законодательству уволиться из армии все-таки можно - если на это есть определенные законом причины.

Как демобилизоваться в Украине по закону в марте 2025 - причины для увольнения со службы

С 1 марта 2025 года правила демобилизации, определённые законом, меняться не будут. Основания, на которых можно уйти со службы и перечень тех, кто может демобилизоваться в Украине, прописаны в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Уволиться из армии, согласно документу, могут военнослужащие, если они:

достигли возраста 60 лет (в некоторых случаях 65 лет);

не могут нести службу более из-за состояния своего здоровья, но для подтверждения этого необходимо получить соответствующее заключение ВВК (военно-врачебной комиссии);

лишены свободы (или наказаны ее ограничением), лишены звания по приговору суда;

были освобождены из плена и не хотят (или не могут) продолжать службу в рядах ВСУ;

вынуждены оставить службу по причине семейных обстоятельств.

Как демобилизоваться мобилизованным и другим военнослужащим по семейным обстоятельствам, детально прописано в том же законе "О воинской обязанности и военной службе", о котором говорили выше. В частности, это возможно, если, к примеру, в семье есть несовершеннолетние дети, а оба родителя служат, или если военнослужащий ухаживает за ребенком с инвалидностью или имеет жену/родителей с инвалидностью, потерял родственников во время военных действий, по причине беременности (для военнослужащих-женщин) и по ряду других причин.

Демобилизация в Украине 2025 - какие перспективы

Как писал ранее УНИАН, в Украине пока нет резервов для проведения демобилизации, и, хотя сам законопроект о демобилизации уже подготовлен, еще идет процесс поиска решений, кем заменить тех, кто уйдет со службы.

Также, как сообщал ранее УНИАН, ссылаясь на заявление народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Ирины Фриз, правительство Украины рассматривает возможность альтернативы демобилизации. Речь идет о том, чтобы предложить военным служащим во время военного положения долгосрочные оплачиваемые отпуска вместо демобилизации. Такое предложение содержится в письме от Кабинета министров Украины для комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По словам депутата, ожидать какой-то законодательной инициативы можно уже в марте.

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