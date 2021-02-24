Накануне были задержаны 24 активиста. Впоследствии их отпустили.

В Министерстве внутренних дел Украины призвали протестующих не нарушать закон во время митингов.

Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24". Таким образом он прокомментировал вчерашние акции протеста под зданием Офиса президента, где в результате столкновений пострадали 27 правоохранителей.

"Вчера в отношении правоохранителей была применена грубая сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов. Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции, что означает мирно, без насилия, без нападения на полицейских", - заявил он.

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Геращенко анонсировал обнародование кадров и видео нападений на сотрудников полиции. "Это нельзя оправдать, это нечестно и несправедливо. Господину Парасюку (экс-нардеп, который принимал участие в акции, - УНИАН), я думаю, надо тоже позаботиться о том, что он должен отвечать за свои правонарушения", - сказал заместитель министра.

С задержанными накануне, говорит Геращенко, провели профилактические беседы и решили не привлекать к уголовной ответственности. Причина - травмы у полицейских были легкими.

"Но на будущее мы предупреждаем, что не позволим так относиться к полицейским и нацгвардейцам. Это тоже граждане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не заслуживают. Моя оценка произошедшего - что стояла задача заставить полицейских давать сдачи этим людям. Мы специально не выдавали полиции ни дубинок, ни слезоточивого газа, чтобы не допустить насилия со стороны полиции", - сказал он.

Протесты на Банковой из-за приговора Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2 ст. 187 ("разбой") и ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УКУ, а назначили наказание по ст. 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

В Киеве люди вышли на акции протеста против ареста Стерненка. Участники сожгли два полицейских шлема, которые забрали у правоохранителей во время столкновений. Всего было задержано 24 протестующих, в тот же вечер их отпустили.

Следующая акция протеста сторонников Стерненко пройдет в субботу, 27 февраля.

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Автор: Юрий Годован