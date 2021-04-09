Активиста освободили из-под стражи и избрали ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд будет рассматривать апелляционную жалобу на приговор активисту Сергею Стерненко 16 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Маси Найем.

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"Сергея освободили из-под стражи в зале суда. Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Впереди рассмотрение апелляционной жалобы на приговор 16 апреля", - говорится в сообщении.

Дело Стерненко: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела, Руслану Демчуку, наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

Сегодня, 7 апреля, Одесский апелляционный суд изменил меры Стерненко и Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Автор: Дмитрий Хилюк