"Это сделали верующие": в УПЦ КП прокомментировали дело против Порошенко "из-за томоса"

Заявляется, что целью уголовного судопроизводства является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата», а не прекращение деятельности ПЦУ.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что инициатором дела о «разжигании межрелигиозной розни» при создании Православной церкви Украины был не почетный патриарх Филарет, как сообщали ряд СМИ, а верующие.

Об этом говорится в опубликованном пресс-службой УПЦ КП заявлении.

«Это сделали верующие, права которых нарушены. Патриарх Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины, но он против зависимости этой церкви от Константинопольского патриархата. Патриарх Филарет не выступал против томоса как такового, но он против зависимости ПЦУ от Константинопольского патриархата, которая прописана в тексте томоса. Документ не отвечает томос и статус автокефальных церквей. Патриарх Филарет борется с незаконным снятием с регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая состоялась 30 января 2019 года во время президентства Петра Порошенко. Выбирать религиозную организацию - право верующих в демократическом государстве», - говорится в заявлении.

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Отмечается, что целью уголовного производства является «защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата», а не прекращение деятельности ПЦУ.

«Киевский патриархат на Поместном соборе 20 июня 2019 принял решение о выходе из процесса присоединения к Киевской митрополии ПЦУ, и имеет юридическое и каноническое право на отдельное существование. Киевский патриархат против т.н. ликвидационной комиссии ПЦУ, которую образовали 27 июля 2019 года. Она является незаконной, поскольку является прямым вмешательством в дела другой церкви - УПЦ КП, и не имеет к Киевскому патриархату никакого отношения», - заявляют в УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, 18 июня экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной розни.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины», - сказал он.

Порошенко назвал возбужденные против него дела «мелкой местью закомплексованных людей» и заверил, что не боится нынешней власти.

В Государственном бюро расследований сообщили, что дело возбуждено 6 ноября 2019 года. СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР.

19 июня в Православной церкви Украины заявили, что расценивают дело о «разжигании межрелигиозной розни» при создании ПЦУ как позорную и циничную попытку давления и препятствования развитию церкви, процессу международного признания и свободы волеизъявления религиозных общин.

В ПЦУ считают, что сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является «позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре».

ПЦУ призывает тех, кто вовлечен в политически мотивированное преследование, «помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями».

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