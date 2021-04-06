Активисты назвали действия Одесского райсовета, поддержавшего инициативу представителя «Партии Шария» об установке указанного памятного знака, провокацией.

Сегодня в Одессе активисты провели акцию протеста против установки на Куликовом поле памятного знака погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года из-за пожара, случившегося во время массовых беспорядков.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся на улице Канатной, напротив Куликова поля – возле административного здания, в котором проходят сессии Одесского районного совета. Этот райсовет поддержал на внеочередном заседании 2 апреля инициативу представителя «Партии Шария» Александра Черноиваненко об установке указанного памятного знака.

Во вторник, 6 апреля, представители ряда общественных организаций собрались возле этого здания на акцию протеста «Стоп реванш». Они держали «растяжку» с одноименной надписью, флаги Украины и черно-красные флаги.

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Выступавшие выразили возмущение вышеназванной инициативой, назвав ее пророссийским реваншем и провокацией. Как заявил один из спикеров, настало время, чтобы на всех уровнях был поднят вопрос о принятии закона о коллаборации.

Как отметил общественник Сергей Братчук, в военно-политических вопросах случайностей не бывает. Поэтому депутаты, которые поддержали инициативу «Партии Шария», должны сдать мандаты.

«Они должны совершить политическое самоубийство», - сказал активист.

По словам начальника Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, на предмет событий 2 мая 2014 года есть официальная государственная позиция, которая основывается на выводах комиссии независимых экспертов «Группа 2 мая». Он также заявил, что к ответу должны призвать не только руководство Одесского райсовета, а и Одесской районной администрации, которое было в курсе происходящего на сессии.

Руководитель местного подразделения «Национального корпуса» Сергей Варламов подчеркнул, что сейчас возле украинских границ страна-агрессор накапливает военную силу.

«Если произойдет военное вторжение, то депутаты, голосовавшие за инициативу пророссийской партии, будут нести за это ответственность по законам военного времени», - акцентировал он.

Участники акции скандировали: «Позор!», «Слава Украине». Они также требовали, чтобы к ним вышел председатель райсовета Виталий Барвиненко, но сотрудники ведомства заявили о его отсутствии.

К людям подошли управделами и юрист райсовета, которые заявили, что юридически решение об установке памятного знака не принято.

В завершение митинга его участники зажгли фаеры и заявили, что продолжат акцию на проспекте Шевченко – возле здания, в котором находятся Одесская ОГА и Одесский областной совет.

Что предшествовало

По итогам выборов в октябре 2020 года в Одесском районном совете «Оппозиционная платформа - За жизнь» получила 18 мандатов, «Доверяй делам» - 13, «Слуга народа» - 12, «Европейская солидарность» - 9, «Партия Шария» и «За будущее» - по 6 мандатов.

В Одесский район входит ряд населенных пунктов Одесской области и непосредственно Одесса.

3 апреля глава фракции «Европейская солидарность» в Одесском райсовете Валентина Шульц заявила, что районный совет 2 апреля на внеочередной сессии большинством голосов поддержал инициативу «Партии Шария» об установке на Куликовом поле памятного знака погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Шульц заявила, что фракция «ЕС» в зале во время голосования отсутствовала.

Что известно о происшествии

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов.

Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди. Всего из-за пожара (огня, дыма, падения из окон горящего здания) погибли 42 человека.

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Автор: Лариса Козовая