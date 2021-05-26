Во время общения гостям из Германии представили ключевые экологические показатели "Метинвеста".

В Мариуполе с двухдневным визитом пребывает делегация из Германии, она посетила меткомбинат имени Ильича группы "Метинвест".

Среди участников делегации представители партии "Союз 90/Зеленые" во главе с Робертом Габеком, генконсульство ФРГ в Украине представил Петер Герр, также приехала в Мариуполь депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

Так, гендиректор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко рассказал, как модернизируется производство и как оно реализовывает экологические проекты. Он подчеркнул, что "Метинвест" пошагово движется к чистой металлургии и уже работает по европейским стандартам.

Как заявил Шевченко, за последние девять лет на реализацию экологических проектов компания направила 15 млрд 350 млн гривен. Также "Метинвест" закрывает грязное производство, модернизирует аглофабрику и строит аспирационные установки. Это дает возможность группе сохранять лидерские позиции Украине на мировом рынке стали.

Федеральный глава партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек поинтересовался вопросом взаимодействия с громадой. На это гендиректор ММКИ ответил, что группа всегда за конструктивный диалог. "Мы всегда готовы встречаться, говорить и показывать, что сделано уже, что делается на данный момент и что планируется", - отметил он.

Также Габек добавил, что вчера представители делегации встречались с представителями экологической общественности Мариуполя. И те отметили, что проекты реализуются "Метинвестом", и их результаты заметны для города.

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Автор: Григорий Бондарь