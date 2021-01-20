Речь идет о монументах в селах Старые Трояны Измаильского района и Калчева Болградского района.

Одесская областная государственная администрация обязала две местные общины демонтировать памятники Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители проекта "Декоммунизация. Украина".

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В частности, речь идет о монументах в селах Старые Трояны Измаильского района и Калчева Болградского района.

Отмечается, что Одесская ОГА обратилась к Суворовской ОТГ с требованием демонтировать памятник Ленину в селе Старые Трояны. Аналогичное обращение направлено руководству Васильевской ОТГ о сносе памятника в селе Калчев.

Оба демонтажа должны быть осуществлены в течение месяца, примерно до середины февраля.

Активисты также разместили в социальных сетях соответствующие документы, подписанные представителями обладминистрации.

По словам представителя проекта Вадима Позднякова, в Старых Троянах под постаментом лежит мусор.

«Что символично - под постаментом лежат не цветы, а бутылки из-под пива. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос демонтажа будет решен. Не думал, что снос памятников Ленину в Украине затянется до 2021 года», - отметил Поздняков.

Последние памятники Ленину в Одесской области

В селе Калчева Болградского района Одесской области местные жители отказываются демонтировать памятник Ленину. Предполагалось, что это последний в регионе памятник Ленину. Однако в конце декабря 2020 года активисты заявили, что обнаружили еще два недемонтированных памятника Ленину - в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области и в Одессе.

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Автор: Лариса Козовая