Один из монументов находится в самой Одессе - памятник Ильичу в детстве.

В Одесской области активисты обнаружили еще два памятника Ленину, которые до сих пор не демонтировали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина».

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«Жители Одесской области сообщили … о том, что в селе Старые Трояны до сих пор стоит памятник Ленину. Таким образом, на территории Одесской области осталось 3, а не 1 (как до недавнего думали) памятник «вождю». Первый - в селе Калчева, второй - памятник Ильичу в детстве - на улице Костанди, 4 в Одессе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в селе Калчева Болградского района Одесской области местные жители отказываются демонтировать памятник Ленину. Предполагалось, что это - последний в регионе памятник «вождю пролетариата».

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Автор: Лариса Козовая