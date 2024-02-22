Нардеп уверен, что ситуация с журналистами в Раде еще до войны вышла за пределы разумного.

Журналистов пока не будут пускать в сессионный зал Верховной Рады в целях безопасности. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Темы с Наталией Мосейчук".

По его словам, разведка регулярно присылает оповещения, что Верховная Рада и правительственный квартал в целом могут стать вероятной целью российского удара в ближайшее время.

"Оно сейчас смешно... Нам журналисты говорят – это отмазка. (...) Но они смеются до первого "прилета". А когда прилетит, будут искать виноватых", – объясняет свою позицию Арахамия.

Он подчеркнул, что специально для журналистов сделали отдельный пресс-центр, куда ходят депутаты и "дают все необходимые комментарии".

Также главу президентской фракции парламента возмущает, что журналисты, когда их еще пускали в зал, фотографировали экраны депутатских телефонов, лишая тех приватности.

"Мы же довели до абсурда! Когда с вот такими [фото]аппаратами заходят и просто сидят и смотрят в телефон тебе", - посетовал Арахамия, подчеркнув, что такого нет ни в одном другом европейском парламенте.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что если журналисты сфотографируют, как кто-то из депутатов в телефоне "выбирает себе особняк", то это "повредит общему процессу".

Почему журналистов не пускают в Раду

Как писал УНИАН, в 2020 году журналистам закрыли доступ в здание Верховной Рады в связи с эпидемией коронавируса и введением карантина. Спустя полтора года, осенью 2021 года, запрет частично ослабили, но полный доступ не возобновили.

А уже через несколько месяцев после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину. В этой связи журналистам снова полностью закрыли доступ в здание парламента, но в этот раз уже по соображениям секретности и безопасности. По этим же причинам в настоящее время не ведутся прямые телевизионные трансляции заседаний парламента.

В то же время опросы общественное мнения показывают, что украинцы хотят возобновления трансляций и допуска журналистов в сессионный зал.

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