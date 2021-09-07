По словам спикера Дмитрия Разумкова, в парламенте работают в десятки раз меньше журналистов от количества тех, кто аккредитован.

Сегодня в Верховной Раде частично открыли кулуары для журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня журналистов частично допустили в кулуары, которые более года были закрыты для посещения представителями СМИ.

Под зданием парламента с 7-ми часов утра и на лестнице до второго этажа в очереди стояли представители СМИ, чтобы попасть на 40 мест для журналистов в кулуарах. В кулуарах журналистам не открыли доступ к зоне, где находятся места народных депутатов, входящих во фракции "Слуга народа", "ЕС", "Голос".

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков отметил на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов, что почти все фракции обратились касательно необходимости возобновления работы журналистов в кулуарах. По его словам, за год, когда был введен карантин в связи с заболеваемостью COVID-19, стало понятно, что в парламенте работают "в десятки раз" меньше журналистов от количества аккредитованных.

Ограничение доступа к кулуарам ВР

Как известно, в связи с карантинными ограничениями журналисты в здании парламента работали только в кулуарах третьего этажа, таким образом, не имея полноценного доступа ко всем парламентариям, большинство из которых находится лишь на втором этаже.

Автор: Надя Пришляк