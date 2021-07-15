Игорь Палица

Сейчас подходит к завершению полугодовая сессия Верховной Рады. Она была сложной, как, собственно, и ситуация в Украине: экономический кризис, последствия пандемии, трудный отопительный сезон, военная угроза от России. Украинцы на себе почувствовали, какими сложными были первые полгода. Однако, к сожалению, в ближайшее время облегчения не будет. Наоборот, настоящие трудности начнутся осенью.

Но сначала стоит рассказать о хорошем: несмотря на обстоятельства, Верховной Раде все же удалось принять немало важных решений. Так, мы приняли законопроекты об увеличении размера госпомощи для тяжелобольных детей, о повышении пенсий для участников ликвидации аварии на ЧАЭС, помощь по частичной безработице. Также был принят закон о помощи молодежи в решении вопросов жилья, здоровья, будущей профессии и трудоустройства. Важны законопроекты о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Их реализация поможет начать восстановление доверия людей к судебной системе.

Парламент также принял ряд законопроектов, инициированных депутатами нашей группы. В частности, относительно оказания помощи семьям с детьми, а также закон, который позволяет жителям временно оккупированных территорий получать украинский паспорт в любом подразделении миграционной службы.

Следующая сессия Верховной Рады начнется в сентябре. Прогнозирую, что последние четыре месяца 2021 года будут сложными для Украины. Именно в это время актуализируются многие вызовы, с которыми можно справиться, лишь объединив усилия.

Вызов № 1 — это рост тарифов и принудительное взыскание долгов. Этой осенью тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти на 30-40%. Однако могу вас заверить, что проблема высокой цены на газ является искусственной. Поставщики газа будут получать сверхприбыли, в то время как люди вынуждены входить в новый отопительный сезон с долгами за прошлый. На сегодня украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд грн! И, чтобы разобраться с этим, правительство выбрало ложный путь: арестовывать банковские счета людей и списывать задолженные средства.

По моему мнению, погашать долги, бесспорно, нужно. Без этого невозможна нормальная работа местных бюджетов. Те, кто имеет стабильный доход выше средней зарплаты, должны оплатить долги. Но принудительно взыскивать деньги с пенсионеров и малоимущих — недопустимо!

Вызов № 2 — это рост цен на продукты и возможный дефицит продовольствия. По прогнозам экспертов, осенью некоторые социально важные продукты подорожают еще на 30-40%. Это в то время, как минимальная зарплата на сегодня составляет 6 тыс. грн, а минимальная пенсия — лишь 1769 грн. Бездействие правительства привела к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия, и мы будем вынуждены закупать агросырье в Европе по гораздо более высоким ценам.

Вызов № 3 — это рост безработицы и увеличение трудовой миграции. За последний год 2 млн украинцев потеряли работу. Не дождавшись помощи от государства, предприниматели были вынуждены сокращать производство, увольнять работников или же переходить "в тень". Нынешняя ситуация в государстве увеличила уровень трудовой миграции: почти 3 млн украинцев работают за рубежом. Какое может быть развитие экономики, если в стране такой отток высококвалифицированных кадров?

На самом деле ожидается еще немало вызовов в связи с непредсказуемыми обстоятельствами.

Например, непонятно, сможет ли правительство осенью все-таки повысить пенсии. Нет также никаких гарантий, что страна получит кредит от МВФ. А от этого будет зависеть стабильность экономики и выполнение бюджета. Нельзя исключать и очередную волну пандемии и новый локдаун…

Все эти факторы грозят стране серьезным обострением социального напряжения. Потеряв последнюю надежду, люди могут выйти на уличные протесты осенью.

Что делать? Во-первых необходимо решить проблему роста тарифов. "Нафтогаз" откровенно манипулирует оптовой ценой, ведь себестоимость добычи украинского газа не превышает 4 тыс. грн. Вопрос: почему тогда он стоит 13 тысяч? Необходимо безотлагательно изменить методологию расчета оптовой цены. По оценкам экспертов, это снизит стоимость газа до 60%.

Параллельно нужно решать проблему задолженности населения за коммунальные услуги. Государство должно расширить доступ людей к субсидиям и не допустить роста тарифов осенью. А действие приказа Минюста в части, которая касается принудительного списания средств пенсионеров и малоимущих, — безотлагательно приостановить.

Во-вторых правительство и Нацбанк должны решить вопрос контроля за ценами и не допустить дефицита продовольствия. Власть должна срочно обуздать инфляцию, которая изрядно ускоряет обнищание украинцев и нарушает стабильность в экономике.

В-третьих правительство должно запустить экономику, чтобы увеличить поступления в госбюджет и сократить безработицу. Для этого необходимо разработать программу возрождения национальной промышленности. Власть должна обеспечить условия для бизнеса, инвесторов, и тогда сдвинется с мертвой точки проблема создания новых рабочих мест.

Все три вопроса - сверхсложные. Чтобы их решить, нужен широкий политический консенсус: совместные усилия парламента, правительства и президента. Если этого не будет, Украина осенью может окунуться в очередной кризис, на выход из которого понадобятся годы — ценные годы жизни украинцев.

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