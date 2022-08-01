Как изменится жизнь украинцев с 1 августа - УНИАН назвал главные изменения.

С 1 августа жизнь украинцев изменится во многих аспектах. Одни изменения, такие как новые правила въезда в некоторые страны, коснутся лишь небольшого количества людей. А вот с новыми правилами продажи антибиотиков и изменениями коммунальным тарифов столкнутся все украинцы.

Продажа антибиотиков по рецепту

С 1 августа в Украине будут продавать антибиотики по рецепту. Получить электронный рецепт на лекарство можно будет у любого врача, который зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Доктор также может выписать бумажный рецепт. Купить антибиотик по рецепту можно будет в течение 30 дней с момента его выписки.

Обучение в высших учебных заведениях

Министерство образования и науки рекомендует заведениям профессионального и высшего обучения начать обучение с 15 августа. Но это не касается первокурсников. Также МОН рекомендует проводить занятия по субботам в теплые месяцы. Сессия в 2022 году рекомендуют закончить до конца ноября, а начать второй семестр - 15 февраля. В зависимости от безопасности в регионе даты могут сдвигаться.

Регистрация на участие в мультипредметном тесте

В августе поступающие, которые не смогли зарегистрироваться для участия в Национальном мультипредметном тесте в основной и дополнительный периоды, получат последнюю возможность сделать это.

Для регистрации на экзамен нужно:

с 12 по 15 августа сформировать регистрационную карточку на сайте Украинского центра оценивания качества образования; с 25 по 30 августа выбрать населенный пункт для сдачи теста на персональной странице; с 5 по 7 сентября подтвердить на персональной странице участие в тестировании и выбрать населенный пункт, наиболее приближенный к месту пребывания в период проведения специальной сессии.

Новые тарифы на свет

С 1 августа тарифы на свет будут зависеть от потребления. Украины, использующие за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн. А домохозяйства, потребляющие более 250 кВт/ч в месяц, будут платить по старому тарифу на уровне 1,68 грн.

Кроме того, во время военного положения в Украине и еще шести месяцев после его окончания в Украине не будут повышать тарифы на распределение газа, отопление и горячую воду. Такой мораторий ввела Верховная Рада.

Новые правила въезда в некоторые страны

В Украине с 1 августа изменятся правила выезда в некоторые страны. Украинцы, вакцинированные хотя бы одной дозой препаратов Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, смогут въехать в некоторые стран - в Италию и Саудовскую Аравию. По прибытию нужно будет пройти изоляцию.

Остальные граждане будут обязаны на госгранице установить мобильное приложение "Вдома". В случае положительного теста на коронавирус придется пойти на самоизоляцию.

Тарифы на природный газ

С 1 августа Нафтогаз будет поставлять природный газ по новым тарифам. До 31 марта 2023 года населению предлагается тариф 7420 гривен за тысячу кубометров с учетом НДС.

Тариф для бюджетной сферы составит 16 390 гривен за тысячу кубометров. Остальные потребители будут платить 38 325,5 гривны за тысячу кубометров с учетом НДС.

Вместе с этим для всех потребителей будут действовать новые нормы, которые на 10% ниже тех, что были закреплены трехлетними договорами, ранее заключенными между потребителями и Нафтогазом. Скорее всего, за превышение нормы каждый "лишний" кубометр будет оплачиваться по рыночной цене.

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