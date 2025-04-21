Міжнародний CHORNOBYL FORUM - 25 квітня в Музеї історії міста Києва

25 квітня, напередодні річниці Чорнобильської катастрофи, Європейський інститут Чорнобиля втретє збирає провідних українських науковців, експертів, дослідників і ліквідаторів, щоб переосмислити Чорнобиль як виклик не лише історичний, а й сучасний - на міжнародному форумі CHORNOBYL FORUM 2025.

Подія відбудеться в Музеї історії міста Києва о 16:00. Вхід - за реєстрацією.

Також, в ці дні в музеї пройде виставка, присвячена річниці Чорнобильської трагедії, з 23 по 27 квітня. На виставці будуть представлені вражаючі експонати українських та міжнародних митців, які досліджують взаємодію між людиною, природою та технологією. Відеоарт, живопис, віртуальна реальність і саундарт, з особливим акцентом на VR та AR досвіди, які за допомогою VR шоломів дозволять глядачам не просто побачити, а буквально відчути й пережити історію, що досі формує нашу реальність. Вхід - вільний.

Видео дня

Своїм досвідом, знанням і баченням на форумі поділяться ті, хто не лише досліджує Чорнобильську зону, але й формує наше розуміння її значення сьогодні:

Олена Паренюк - радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. координаторка проєктів з гуманітарного розмінування Міністерства економіки України в Команді підтримки протимінної діяльності. Співавторка книги "Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі".

- радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. координаторка проєктів з гуманітарного розмінування Міністерства економіки України в Команді підтримки протимінної діяльності. Співавторка книги "Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі". Катерина Шаванова - біологиня, дослідниця, популяризаторка науки, кандидатка біологічних наук, керівниця проєктів R&D Kernel, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. Поєднує екологічні ініціативи та протидію дезінформації. Співавторка книги "Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі".

- біологиня, дослідниця, популяризаторка науки, кандидатка біологічних наук, керівниця проєктів R&D Kernel, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. Поєднує екологічні ініціативи та протидію дезінформації. Співавторка книги "Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі". Денис Вишневський - український зоолог, еколог і радіоеколог, начальник наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. З 2000 року працює в Зоні відчуження, досліджуючи вплив радіації на екосистеми та відновлення дикої природи. Автор низки наукових і публіцистичних матеріалів про Чорнобильську зону, активний популяризатор науки та захисник природної спадщини.

- український зоолог, еколог і радіоеколог, начальник наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. З 2000 року працює в Зоні відчуження, досліджуючи вплив радіації на екосистеми та відновлення дикої природи. Автор низки наукових і публіцистичних матеріалів про Чорнобильську зону, активний популяризатор науки та захисник природної спадщини. Оксана Семенік - історикиня мистецтва, журналістка та дослідниця українського мистецтва. Авторка радіоблогу "Українське мистецтво в іменах" на Радіо Культура та дослідниця Українського музею у Нью Йорку. У своїх дослідженнях аналізує образ Чорнобильської катастрофи та Зони відчуження, що сформувався в українській культурі, політику памʼяті та меморіалізацію катастрофи.

- історикиня мистецтва, журналістка та дослідниця українського мистецтва. Авторка радіоблогу "Українське мистецтво в іменах" на Радіо Культура та дослідниця Українського музею у Нью Йорку. У своїх дослідженнях аналізує образ Чорнобильської катастрофи та Зони відчуження, що сформувався в українській культурі, політику памʼяті та меморіалізацію катастрофи. Валерій Макаренко - український журналіст, спеціальний кореспондент Українського телебачення у 1986 році, який висвітлював події Чорнобильської катастрофи. Нині він очолює Міжнародну організацію інвалідів і жертв техногенних катастроф "Союз Чорнобиль - Фукусіма". Організація займається захистом прав ліквідаторів, постраждалих від аварій на ЧАЕС та Фукусімській АЕС

- український журналіст, спеціальний кореспондент Українського телебачення у 1986 році, який висвітлював події Чорнобильської катастрофи. Нині він очолює Міжнародну організацію інвалідів і жертв техногенних катастроф "Союз Чорнобиль - Фукусіма". Організація займається захистом прав ліквідаторів, постраждалих від аварій на ЧАЕС та Фукусімській АЕС Андрій Мізько та Ігор Письменний - пілоти гелікоптера Мі-6, одні з перших ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У травні 1986 року брали участь у скиданні свинцевих вантажів над зруйнованим реактором, виконуючи польоти на висоті 200 метрів у надзвичайно небезпечних умовах. Нині активно виступають за права ліквідаторів, беручи участь у громадських ініціативах, спрямованих на захист їхніх інтересів та гідності.

Кількість місць на форумі обмежена, реєстрація - обов’язкова. Підтвердження реєстрації ви отримаєте на імейл після заповнення форми: https://forms.gle/2V41qiLBKFYEnzk26.

Також долучитися до форуму зможе кожен охочий, незалежно від місця перебування, завдяки онлайн-трансляції на сайті. Слідкуйте за новинами: