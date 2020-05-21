Винницкие активисты запустили флешмоб к 50-летию песни "Червона рута" (видео)

В флешмобе уже приняли участие артисты не только из Украины, но и из США и Польши.

"Червона рута" снова объединяет украинцев во всем мире. Флешмоб к полувековому юбилею легендарного хита запустили винницкие артисты.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Певцы, дирижеры и танцоры дома в условиях карантина записали видео со своим исполнением известной композиции и призвали желающих вступать, чтобы прославлять народную песню Владимира Ивасюка и в дальнейшем.

В флешмобе уже приняли участие артисты не только из Украины, но и из США и Польши. За несколько месяцев организаторы планируют собрать все записи участников челенджа и передать в музей Ивасюка в Черновцах.

Как сообщал УНИАН, жители одного из жилых комплексов столицы, которые оказались в изоляции из-за карантина, присоединились к мировому флешмобу и коллективно спели из окон и балконов своих квартир.