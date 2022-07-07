Из плена оккупантов освободили 16-летнего сына председателя Запорожской районной военной администрации Олега Буряка.
Об этом в Facebook сообщил сам Буряк.
"Влад дома", - написал он.
Председатель РВА поблагодарил всех за помощь и поддержку.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля стало известно, что в Запорожье российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка. По предварительным данным, Буряк заявил, что его 16-летнего сына россияне похитили на блокпосте в Васильевке. Юноша ехал в машине, которая двигалась в составе эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье.
Позже председатель Запорожской РГА сообщил, что купанты держали авто на блокпосте около трех часов, после чего отпустили всех, кроме Владислава.
"Владислав был на заднем сиденье авто и что-то смотрел на мобильном телефоне. Тогда на блокпосте российский военный обратился к нему с вопросом, не ведет ли он видеосъемку. Мой сын ничего не ответил, и тогда оккупант забрал у него телефон. После этого началась проверка документов. Я думаю, что когда русский военный увидел фамилию Буряк, сразу все стало понятно. Наверное, у них уже была информация обо мне, какую должность я занимаю", - рассказал Буряк.
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