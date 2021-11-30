Купон на скидку — один из самых эффективных маркетинговых инструментов. Действительно ли сертификаты настолько выгодны, как кажется?

В чем особенности

Обычно оплату за скидочный купон Notino можно осуществить с помощью банковской карты. Купить сертификат можно как на самом сайте с косметикой, так и на специальных сервисах.

Все купоны можно поделить на несколько категорий:

1. Сертификаты на скидку. Актуален для покупателей, желающих приобрести определенную продукцию. Благодаря купонам, стоимость товаров снижается примерно на 10–30%. Очень часто купоны есть на специальных сайтах или рекламных рассылках. Их можно получить от промоутеров или после покупки в магазине.

2. Бесплатные товары. Сертификаты этого типа выпускаются для привлечения новых клиентов и продвижения новой продукции. Очень часто магазины предлагают второй товар бесплатно.

3. Купоны для участников. Часто предлагается возможность зарегистрироваться на сайте, чтобы получить сертификаты на скидку, которые обычно отправляются на электронную почту. В таком случае не нужно специально покупать или искать сертификаты, а есть возможность выбрать – пользоваться ими или нет.

Важно знать об определенных нюансах. Обычно скидка применяется при оформлении заказа на указанную минимальную сумму. Следует обратить внимание, какие товары можно приобрести. Имеет значение и то, каков срок деяния купона.

Почему именно косметика

В каталоге представлено много средств, поэтому точно не возникнет проблем с выбором. Есть и профессиональные средства, подходящие не только для использования в салонах, но и для домашнего ухода.

Ассортимент декоративной косметики просто поражает. Можно приобрести средства как для дневного, так и для вечернего макияжа. А благодаря купонам на скидку можно больше не сомневаться и не выбирать один вариант из нескольких.

Если возникают сомнения, консультанты помогут. Специалисты подберут средства по уходу, которые можно использовать дома или в салоне. В интернет магазине представлена ​​косметика от известных мировых производителей.

Важно, что все средства проходят проверку. Анализируются состав, микробиологические и физико-химические характеристики. Косметика безопасна для здоровья, но следует учитывать, что может быть индивидуальная непереносимость определенных составляющих.

Необязательно покупать средства для себя. Купон на скидку – хороший подарок для близких. Человек сможет выбрать все, что пожелает, при этом не платя полную стоимость, которая иногда достаточно высока. Вы не всегда можете знать, какая декоративная или уходящая косметика подходит, а с сертификатом точно не прогадаете.

Автор: Григорий Бондарь