Спецслужбы РФ используют религию как инструмент влияния в Украине - глава разведки

Кремль активно использует российское православие для раскола в обществе.

Украинская разведка обратила внимание на угрозу формирования парамилитарных группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как Украинская православная церковь Московского патриархата.

Об этом написал председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для zn.ua.

Речь идет об активизации деятельности пророссийских "казачьих" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка. Такие случаи фиксировались, в частности в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

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Глава СВР констатирует, что Кремль активно использует российское православие в Украине для достижения собственных целей.

"Одна из форм кремлевского давления на наше государство - продвижение идеи "русской православной церкви". Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения с правоохранителями или провокаторами), и как "мягкую" силу (влияние на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной Церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - пишет Кондратюк.

Как сообщал УНИАН, по словам Кондратюка, Россия развернула войска вокруг Украины, которые насчитывают почти 80 тысяч бойцов, и вторжение в Украину для Кремля – лишь вопрос времени.

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