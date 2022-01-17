В целом в столице ситуация с автомобильным движением спокойная.

В центре Киева по состоянию на 13: 30 17 января наблюдаются пробки.

Как свидетельствуют данные Google Maps, движение затруднено на бульваре Шевченко (в районе Бессарабского рынка дорога частично закрыта), Бассейной, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской, Софиевской площади, Крещатике, улице Пироговой.

Небольшие пробки – в районе Арсенальной в сторону Киево-Печерской лавры. Именно здесь, в Печерском райсуде столицы, проходит судебное заседание по "угольному" делу по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Под зданием продолжается акция сторонников политика с требованием его отпустить.

Кроме того, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной линии был нарушен график движения троллейбусов №3, 40, 40К.

В целом в столице ситуация с автомобильным движением спокойная.

Возвращение Порошенко

17 января утром пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Украину. Затем он прибыл в Печерский райсуд, где начали заседание по избранию ему меры пресечения по так называемому "угольному" делу. Позже был объявлен перерыв до 14: 00.

ГБР расследует производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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