Борьбу за прозрачную и понятную систему дипломирования моряков команда министра ведет уже не первый месяц.

Бывшие члены Государственной квалификационной комиссии инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которая была ликвидирована как неэффективный орган, через суд блокируют ликвидацию коррупционной схемы, которая ранее приносила десятки тысяч долларов этим чиновникам.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер и глава Минвосстановления Александр Кубраков.

По его словам, экс-чиновники подали 31 иск против Администрации судоходства, направленные на блокирование работы администрации по воплощению постановления Правительства №1499 относительно прозрачного механизма дипломирования моряков.

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"Борьбу за прозрачную и понятную систему дипломирования моряков наша команда ведет уже не первый месяц. Эта борьба сталкивается с отчаянным сопротивлением тех, кто много лет строил коррупционные схемы на моряках. Вместе с администрацией судоходства и при поддержке международных партнеров мы начали реформировать процесс дипломирования моряков для ликвидации коррупции и приведения его к международным стандартам и практикам. В декабре прошлого года правительство приняло постановление №1499, которое обеспечивает прозрачный механизм дипломирования и приводит законодательство в соответствие с международными конвенциями", - написал Кубраков.

По его словам, во всех исках единственная цель - "запретить администрации судоходства перестраивать систему, вернуть коррупционное звено из-за блокирования постановления Правительства №1499 и продолжать зарабатывать на моряках".

"Команда прошла несколько судебных инстанций, 12 исков остались без рассмотрения. Но нашелся судья, который своим решением поставил под вопрос реформу дипломирования. Это Балаклицкий А. И., судья печально известного Киевского окружного административного суда, который за нарушение норм процессуального права и незаконные решения в пользу третьих лиц много раз был отстранен от правосудия", - добавил вице-премьер.

По его словам, именно этот судья постановил определение по делу №320/17353/23, которым остановил прозрачный процесс дипломирования и фактически запретил связанную с этим деятельность администрации судоходства. "Мы не согласны с таким решением и обязательно подадим апелляцию. Обжалование постановления об обеспечении иска не останавливает его выполнение, а также не препятствует дальнейшему рассмотрению дела. Это означает, что администрация судоходства на некоторое время прекращает осуществлять услуги по дипломированию моряков, определенные постановлением Правительства от 30.12.2022 №1499. Мы будем бороться и отстаивать интересы украинских моряков. Дипломирование моряков будет построено без коррупционеров, с использованием онлайн инструментов и лучших международных практик", - подчеркнул Кубраков.

Он также добавил, что за полгода реформирования команда администрации наладила работу государственной квалификационной комиссии моряков в Киеве и Одессе. Моряки получили более 2000 тысяч квалификационных документов в прозрачный и законный способ, экзамены составляются исключительно с использованием признанного во всем мире тестирования CES 6.0. Готовятся к запуску сервисы для моряков через портал "Дия".