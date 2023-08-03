Глава Харьковской ОГА отметил, что именно Роман Дудин отдал силовикам преступный приказ.

Бывший руководитель СБУ Харьковской области Роман Дудин, которого сейчас подозревают в госизмене, пытался захватить власть в регионе в первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Представителей легитимной власти должны были вывести из кабинетов силой.

"Заходят заместители господина Дудина, некоторые еще работают, и говорят: "У нас команда вас вывести из кабинета". Я спрашиваю: "на каких основаниях?", – вспомнил разговор начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в программе "Мосейчук+", – отвечаю им: "Это откровенная провокация". Они затем получают указание от господина Дудина силовым способом нас вывести и приглашают спецподразделение Альфа".

Также он рассказал, что российские оккупанты, так быстро бежали из области, что даже не забрали деньги.

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"Они не то, что забирали своих, организованно выходили, они просто бежали. Так спешили, что ничего не забирали. Если не ошибаюсь, то в Волчанске было найдено 20 миллионов рублей в сейфе, который, кстати, был открыт. Кто-то собирался завтракать или обедать, потому что стоял борщ, вещи были разложены", - поделился чиновник.

По его словам, россияне на фронте посыпались как карточный дом.

"Это эффект домино. Как я понимаю, у них была нарушена координация с руководством, и они не знали, что делать и просто бежали", - подытожил Синегубов.

Измена экс-главы СБУ Романа Дудина - что известно

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Управлением СБУ в Харьковской области руководил Роман Дудин. 30 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил его.

12 сентября Дудина задержали по подозрению в госизмене, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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