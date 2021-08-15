После смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова исполнять его обязанности будет секретарь городского совета Александр Котляр.
Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.
"После смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр", - написал он.
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Мэр Кривого Рога Павлов мертв - что известно
15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел знакомый погибшего.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти городского головы Кривого Рога.