Ранее стало известно, что в собственном доме в селе свободное нашли застреленным Константина Павлова.

После смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова исполнять его обязанности будет секретарь городского совета Александр Котляр.

Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

"После смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр", - написал он.

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Мэр Кривого Рога Павлов мертв - что известно

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел знакомый погибшего.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти городского головы Кривого Рога.

Автор: Тамара Отовская