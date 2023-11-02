По его словам, это не значит, что нет передышки, а бригады отправляются на восстановление.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов Данилов признает, что вопрос демобилизации военных очень сложный, на который у власти, похоже, пока нет ответа.

"Я думаю, члены Ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость, и люди должны отдыхать", - сказал он в интервью LIGA.net.

По его словам, это не значит, что нет передышки. Бригады отправляются на восстановление, а есть такие, которых "оттуда и не вытащишь, такое желание воевать".

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"Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов Ставки", – добавил Данилов.

Мобилизация в Украине - детали

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. По его словам, в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей.

Представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что сейчас нет необходимости усиливать мобилизационные мероприятия в Украине.

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