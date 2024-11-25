Эти универсальные укрытия работники Метинвеста разработали в диалоге с военными.

Компания Метинвест передала Силам Обороны уже почти 700 укрытий, которые называют "стальными укрытиями". Закопанные в землю, эти сооружения способны спасти жизнь даже от артиллерийского обстрела. А внутри – оборудованы с максимальным комфортом, чтобы бойцы могли отдохнуть. Эти укрытия Метинвест передает на фронт бесплатно: стоимость их изготовления достигла уже 300 миллионов гривень. Об этом пишет Украинская правда, которая побывала на производстве укрытий.

Эти универсальные укрытия работники Метинвеста разработали в диалоге с военными. Теперь их сваривают на нескольких засекреченных участках сотнями штук. Они стали частью оборонительных фортификаций вокруг города Покровск, который является стратегическим для украинской металлургии, и где сейчас идут самые горячие бои. Также из таких укрытий создают подземные штабы, и даже построили первый в Украине подземный госпиталь для военных.

В работу над укрытиями запущено сразу несколько различных площадок, которые выполняют свою часть работы или дублируют друг друга для большей массовости производства. Ко всему процессу привлечены вальцовщики, котельщики, крановые машинисты, газорезчики, сборщики металлоконструкций, маляры и куча других специалистов. На производство каждого укрытия идет до 165 человеко-часов работы.

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Универсальность сооружения позволяет производить укрытия массово. И, по словам операционного директора Метинвеста Александра Мироненко, компания способна в разы увеличить производство подземных укрытий – но для этого нужны прямые контракты с Минобороны. Поскольку продукция уже зарекомендовала себя в бою, сейчас идут переговоры о первом государственном заказе.

Чтобы это стало возможным, сооружения уже официально проходят процедуру сертификации, которая открывает дорогу к первым сделкам. Государственные контракты позволят компании забронировать рабочих, которые занимаются изготовлением сооружений, создать новые рабочие места и получать средства на дальнейшее развитие технологии.

Армии выгоднее покупать модульные укрытия именно в Украине. По словам Мироненко, аналогичная продукция от иностранных производителей может быть едва ли не вдвое дороже. Это объясняется тем, что Метинвест имеет вертикально интегрированную производственную цепь, более короткую логистику на фронт, и в Украине значительно дешевле рабочая сила.

Ну а пока государственные ведомства только готовятся к официальным закупкам, компания сосредоточена на поставке стальных "крыивок" на фронт прямо сейчас и бесплатно.

"На южном направлении сейчас служат многие наши работники. Если хоть какое-то из этих сооружений защитит их жизнь и они вернутся домой, то я считаю, компания выполнила свою миссию", – говорит один из руководителей производства.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.