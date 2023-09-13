Руководитель ГУР подал документы в "Острожскую академию" на специальность "Политология".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов значится в перечне поступающих в аспирантуру Национального университета "Острожская академия" в Ривненской области.

Это следует из рейтингового списка поступающих в аспирантуру НаУОА на 2023-2024 годы, опубликованого на сайте университета.

Согласно рейтинговой таблице, Буданов - первый в списке на специальность "Политология". Форма обучения - вечерняя.

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Ректор "Острожской академии" Игорь Пасечник подтвердил Суспильному эту информацию.

"В связи с тем, что академию окончил главнокомандующий (Валерий Залужный – УНИАН), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", - прокомментировал ректор.

Пасечник добавил, что это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг тех, кто допущен к ней. Приказа о зачислении еще нет.

Что известно о руководителе украинской разведки Кирилле Буданове

Буданов родился в 1986 году в Киеве. В 2007 году окончил Одесский институт Сухопутных войск, после чего служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил три ранения. Всего на жизнь Буданова совершено более десятка покушений.

В августе 2020 года был назначен начальником ГУР Министерства обороны Украины.

7 сентября 2023 года президент Владимир Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта.

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