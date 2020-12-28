Украинские спецслужбы перехватили переговоры между сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

Украинские спецслужбы перехватили переговоры между сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

Записи свидетельствуют о том, что ФСБ собирает информацию о начальнике ГУР Кирилле Буданове.

Запись опубликована на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

Россияне, которые находились в оккупированных Донецке и Симферополе, обсуждали поиск компромата на Буданова. Эту информацию должно было получить управление ФСБ, которое специализируется на проведении диверсионных операций.

В частности, они обсуждают, что ранее уже передали всю информацию о Буданове. С полной записью можно ознакомиться по ссылке.

Собеседниками являются бывшие сотрудники крымского управления СБУ, которые перешли на сторону России, - Александр Склянко и Николай Черных.

Кто такой Кирилл Буданов

5 августа Зеленский назначил Буданова начальником ГУР МОУ вместо Василия Бурбы.

В Офисе президента отметили, что смена начальника Главного управления разведки связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

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Автор: Олег Давыгора