По его словам, у украинцев очень мало доверия к госаппарату.

Обещания предоставить бронирование и обеспечить работой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины вряд ли вернут домой мужчин, которые выехали за границу.

Такое мнение в интервью ТСН высказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун. Он пояснил, что поддерживает идею Министерства национального единства, однако не верит в практическую реализацию этой инициативы:

"У наших людей очень мало доверия к государственному аппарату, а тем более к его обещаниям. Вопрос возвращения украинцев прежде всего касается мужчин, которые выехали за границу, мягко говоря - спасаясь от призыва. Если они уже решились на такой шаг, то у меня мало веры, что они вернутся в Украину только потому, что им обещают бронирование от мобилизации".

Гладун добавил, что новости о работниках Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые делают "что-то не так", способствуют еще большему недоверию к предложениям вернуться в Украину. Поэтому мужчины будут опасаться, что их заберут в армию даже после выхода на предложенную работу.

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"А если человек именно от этого убегал, то зачем ему возвращаться? К тому же, как свидетельствуют данные, в определенных странах многие украинцы трудоспособного возраста уже нашли работу. К этому их подталкивают и правительства этих стран", - пояснил он.

Возвращение украинцев из-за границы

Напомним, летом президент Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства национального единства, сферой которого станут связи и отношения находящихся за рубежом граждан с Украиной.

В начале этого года глава министерства Алексей Чернышов заявил о готовности предоставить бронирование от мобилизации и работу на оборонных предприятиях тем, кто сейчас находится в других странах.

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