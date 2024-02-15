Сейчас Кабмин рассматривает возможность бронирования по уплате НДФЛ.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказал, какая сейчас ситуация с бронированием от мобилизации в Украине.

"Основная проблема в том, что многие айтишники фактически не стоят на учете. Они не хотят идти в ТЦК, и что делать с этим, никто не знает. Сегодня существует может и не очень простая, но понятная система бронирования. Для критических компаний бронируется 50% военнообязанных. Это был очень тяжелый компромисс - военные хотели меньше, мы хотели больше, но договорились наполовину. Мы не можем сегодня позволить бронировать 100% - кто же тогда будет воевать? У военных есть на это запрос", - заявил он в интервью LIGA.net

По словам чиновника, в Украине существует мнение, что тех, кого не забронировали на предприятии или в компании, сразу заберут на войну. Однако согласно опросам, нет ситуации, когда эти 50% забирают в армию на следующий же день.

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"Все это касается резидентов Дія.City. Если компания не резидент, то ей будет трудно получить статус критического и забронировать работников. Наличие статуса резидента Дія.City упрощает получение статуса критической компании", - добавил Борняков.

Бронирование ФЛП

Замминистра отметил, что согласно закону, ФЛП бронировать нельзя. Однако был спорный вопрос о гиг-контрактах.

"Мы хотели настаивать, но у Минобороны была своя позиция. Они не видят специальностей у гиг-контрактников, в отличие от штатных сотрудников, поэтому им труднее отслеживать, кого бронировать. Если человек работает на гиг-контракте, он завершается, то он может написать заявление и перейти на штатную позицию", - пояснил он.

Борняков рассказал, что бронирование по уплате НДФЛ пока не работает, но "идея витает в воздухе". Хотя этот план еще не приняли, он находится на рассмотрении в Кабмине.

"Понятно, что на фоне уменьшения западной помощи надо дать какую-то прогнозируемость тем, кто работает именно в Украине и именно на украинских предприятиях. И поэтому была предложена идея, если ты платишь там определенную сумму налогов, мы тебя не будем трогать, ты будешь обеспечивать каким-то образом, хоть частично, но какие-то налоги на армию. Сегодня эта идея финализируется в Кабмине. Надеемся, скоро будет финальный концепт. Это 6000-7000 гривен налогов в месяц как условие бронирования", - отметил чиновник.

Также готовятся изменения по отчетности - она должна быть каждый месяц, чтобы "наша система считывала, появлялся некий документ, подтверждающий бронирование на таких условиях". Для Дія.City будет ставиться более высокий порог зарплаты.

Бронирование от мобилизации - что известно

Ранее УНИАН писал, что власть пытается изобрести механизм так называемого экономичного бронирования от мобилизации. В настоящее время разработаны две разные концепции.

По состоянию на начало февраля граждане могут освобождаться от мобилизации в случае бронирования, порядок которого определен соответствующим постановлением Кабмина.

Глава партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что Верховная рада будет искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса. Сегодня есть большое количество специальностей, работников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность.

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