Россия обвинила Украину в использовании атомных электростанций в качестве площадок для хранение боеприпасов. Российские СМИ распространили соответствующее заявление Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в понедельник, 23 января. В частности, он заявил, что Украина завозит поездами и хранит тяжелое оружие, которое предоставляют нам партнеры, на промышленной площадке Ривненской АЭС.

Впрочем, именно российские военные в начале сентября 2022 года завели военную технику с боекомплектами в машинные залы энергоблоков 1 и 2 Запорожской АЭС, располагали под эстакадами и рядом с реакторными отделениями БМП, военные обустроили казармы на промышленной площадке, и как бомбоубежище используют аварийный кризисный центр, заблокировав доступ к нему персонала атомной электростанции. Факты размещения военной тяжелой техники зафиксированы в отчете МАГАТЭ лично гендиректором Рафаэлем Гросси, который видел все это собственными глазами. Отчет он представил на заседании Совета Безопасности ООН в сентябре.

Но это уже не первая российская ложь такого толка. Напомню, что еще в начале марта 2022 года служба внешней разведки РФ утверждала, что "работы по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись по нескольким научным направлениям, ключевая роль отводилась ученым "Харьковского физико-технологического института" (ННЦ ХФТИ), а помогали им коллеги из научных институтов по всей Украине, включая Институт проблем безопасности АЭС (ИПБ АЭС), научные сотрудники которого проводили работы в зоне Чернобыльской АЭС как с изготовление "грязной" бомбы, так и по выделению плутония, поскольку привычный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ".

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В октябре 2022 года, когда не прокатили фантазии о боевых насекомых и гусях, снова появился фейк о "грязной бомбе", только уже местами ее "изготовления" были названы другие локации – Институт ядерных исследований НАНУ и ВостГОК. НАНУ ответило на фейки заявлениями на официальном сайте, а Украина пригласила инспекторов по гарантиям МАГАТЭ проверить эти предприятия.

Признаков проведения незадекларированной ядерной деятельности не выявлено

Кстати, учреждения НАН Украины, как и ВостГОК, которые занимаются ядерной тематикой, находятся под гарантиями нераспространения ядерного материала и ядерных технологий со стороны МАГАТЭ. Только за последние два года, включая период военного положения, в указанных учреждениях МАГАТЭ провело ряд технических инспекций (в том числе необъявленных и с дополнительным доступом) по проверке инвентарных количеств ядерного материала и деятельности по его использованию, а также по выполнению других положений и требований Соглашения о гарантиях между Украиной и МАГАТЭ и Дополнительного протокола к этому Соглашению.

По результатам этих инспекций никаких признаков проведения незадекларированной ядерной деятельности не было выявлено. Так же, как и разработок, которые могли бы дать основания для предположений о проведении работ по созданию "грязной бомбы"…

Поэтому Россия продолжает создавать фейки по методичке КГБ и согласно любимому выражению Путина: "Кто как обзывается, тот так и называется". То есть, российские пропагандисты обвиняют Украину в том, что делают сами. Фантазии и креатива у них не было и нет.

При этом, стоит отметить, что российская ложь относительно ненадлежащего использования Украиной ядерных электростанций появилась уже после широко обнародованных фактов о прибытии Рафаэля Гросси и экспертов МАГАТЭ на постоянной основе пребывания на РАЭС, ЮАЭС и ЧАЭС (а в понедельник эксперты МАГАТЭ также приехали на ХАЭС)…

Лживая информация от россиян рассчитана на отупевшую внутреннюю аудиторию

Понятно, что лживая информация от россиян рассчитана на отупевшую внутреннюю аудиторию. Но! О боевых насекомых, голубях, гусях и другие фантастические версии о "грязных бомбах", и что именно Украина обстреливает ЗАЭС, вынуждены слушать члены СБ ООН, поскольку Россия постоянно собирает ее заседания по своим требованиям. И я очень надеюсь, что украинские дипломаты уже активно работают над вопросом исключения России из СБ ООН и руководящих органов МАГАТЭ.

Ольга Кошарная, эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности, член "Украинского ядерного общества"