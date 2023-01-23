Россия распространила фейк о якобы хранении боеприпасов на подконтрольных Украине АЭС.

Россия обвинила Украину в использовании атомных электростанций как площадки для хранения боеприпасов. В Офисе президента Украины опровергли эти обвинения и заявили, что так Кремль пытается оправдаться за собственные нарушения на захваченной Запорожской АЭС.

Ранее сегодня российские СМИ распространили заявление главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Украина якобы хранит полученные от Запада боеприпасы на территории атомных станций.

"Это касается наиболее дорогих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и западных систем ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", – сказал Нарышкин.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг это заявление Нарышкина, подчеркнув, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС.

"При этом РФ захватила ЗАЭС и держит там военных... Смысл лжи от россиян – оправдать свои провокации", – заявил Подоляк.

Ситуация на украинских АЭС

10 января стало известно, что МАГАТЭ планирует направить на все украинские АЭС свои постоянные наблюдательные миссии. Через неделю наблюдатели разместились на объектах.

В то же время украинский "Энергоатом" заявил о размещении россиянами установок "Град" и другого оружия на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Отмечается, что наблюдатели МАГАТЭ видят эти нарушения, но не могут ничего поделать.

Чтобы обезопасить ЗАЭС от возможных провокаций, Украина предлагает разместить на станции миротворческую миссию ООН.

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