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Стало известно, где и когда состоится прощание с Борисом Патоном

13:13, 20 августа 2020
Общество
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Борис Патон скончался 19 августа / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Как отмечается, прощание с Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины.

Борис Патон: металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель

  • Родился 14 ноября 1918 года в Киеве.
  • Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик). Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
  • С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона. Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.
  • 14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.
  • Сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели перед смертью он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.

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Автор: Екатерина Лиманская

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