Стало известно, где и когда состоится прощание с Борисом Патоном

Борис Патон умер 19 августа.

Бориса Патона похоронят на Байковом кладбище.

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Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Как отмечается, прощание с Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины.

Борис Патон: металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель

Родился 14 ноября 1918 года в Киеве.

Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик). Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона. Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.

14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.

Сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели перед смертью он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.

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Автор: Екатерина Лиманская