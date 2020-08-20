Стало известно, где и когда состоится прощание с Борисом Патоном
13:13, 20 августа 2020Общество
214 0
Борис Патон умер 19 августа.
Борис Патон скончался 19 августа / фото УНИАН
Бориса Патона похоронят на Байковом кладбище.
Читайте такжеУмер герой Украины и президент НАН Борис Патон
Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.
Как отмечается, прощание с Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины.
Борис Патон: металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель
- Родился 14 ноября 1918 года в Киеве.
- Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик). Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
- С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона. Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.
- 14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.
- Сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели перед смертью он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter