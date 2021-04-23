Больше всего противников этой нормы - среди сторонников «ОПЗЖ».

Более половины респондентов в Украине (54%) поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, обнародованы сегодня.

В частности, полностью поддерживают - 26%, скорее поддерживают - 28%. Зато не поддерживают - 36%, совсем не поддерживают -15%, скорее не поддерживают - 21%, а 10% - затруднились ответить.

По данным исследования, эти данные очень разнятся в зависимости от региона.

Так, в южном и восточном регионах больше тех, кто не поддерживает эту норму закона, одновременно в обоих регионах треть граждан все же поддерживает эту норму закона.

В электоральном разрезе больше всего сторонников среди избирателей партий «Батькивщина» и «Европейская солидарность». Среди избирателей «Слуги народа» 62% поддерживают, 34% - нет.

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Как свидетельствуют заключения опроса, основным «донором» противников введения обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания являются избиратели «Оппозиционной платформы - За жизнь». Среди сторонников этой политсилы поддерживают это решение 22%, не поддерживают - 73%.

Также люди, которые считают украинский своим родным языком, преимущественно поддерживают (66%) это решение; зато люди, для которых родной язык русский, в большинстве не поддерживают (лишь 22% поддерживают).

*** Опрос проводился 16 - 27 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2003 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий).

Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Закон о функционировании украинского языка как государственного

25 апреля 2019 года в Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», статьи которого вводятся поэтапно.

В частности, 16 января 2021 года вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

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Автор: Надя Пришляк