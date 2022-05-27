Украинцы преимущественно разделяют проукраинскую позицию различных аспектов войны России против Украины.

Большинство украинцев считает, что в Украине нет проблем с использованием русского языка.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Социологи выделили 8 пар утверждений, которые описывают различные аспекты войны России против Украины. В каждой паре одно из утверждений соответствовало пророссийской позиции, второе – проукраинской позиции. Респондент должен был выбрать одно из утверждений и насколько с ним согласен.

Так, 93% опрошенных граждан считают, что в Украине нет проблем с использованием русского языка и русскоязычные граждане не испытывают притеснений и преследований. Противоположное мнение разделяют только 5% граждан. Затруднились ответить - 2%.

Также 97% опрошенных считают, что Украина имеет собственную долгую историю становления и государственности, а 2% – что Украина – искусственное государство, созданное советской властью в 20-м веке. Затруднились ответить 1%.

Кроме того, 73% убеждены, что подавляющее большинство жителей Донбасса хотят оставаться частью Украины, а 17% - что подавляющее большинство жителей Донбасса действительно искренне стремятся к независимости или присоединения к России. Еще 10% затруднились ответить.

85% считают, что западные державы не хотели войны с Россией и не пытались провоцировать Украину нападать на Россию, а 9% - что западные государства специально накачивали Украину оружием и пытались втянуть Украину в войну против России. Еще 6% затруднились ответить.

89% считают, что пропитанность украинской власти нацистским мировоззрением – выдумка, а 8% имеют противоположное мнение. Еще 4% затруднились ответить.

94% убеждены, что война началась из-за стремления России покорить Украину, а 4% - война началась из-за обоснованных и справедливых претензий России к Украине. Еще 2% затруднились ответить.

89% считают, что российские войска специально атакуют гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, а 8% - целью российских ракетных атак и обстрелов является поразить только украинские военные объекты и военнослужащих. 3% затруднились ответить.

96% - российская армия в первую очередь виновата в разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения, а 2% думают такое об украинской армии. Еще 2% затруднились ответить.

Как отмечают социологи, в 7 из 8 перечисленных случаев не менее 85% респондентов утверждали, что разделяют именно проукраинскую позицию. В этих же парах не более 8-9% придерживались пророссийской интерпретации. Впрочем, хотя 8-9% могут выдаваться небольшим числом, но на самом деле в абсолютном измерении это около 2 млн граждан Украины.

Киевский международный институт социологии (КМИС) 19-24 мая провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) было опрошено 2009 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируемые властями Украины до 24 февраля (АР Крым, м. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Ранее более 80% украинцев заявили о недопустимости любых территориальных уступок ради достижения мира.

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