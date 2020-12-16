Несмотря на негативную оценку нынешней ситуации в стране, большинство граждан не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года.

Две трети граждан (67%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Центра Разумкова.

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«Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (То есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении)», - говорится в результатах.

Подавляющее большинство (71%) опрошенных заявили, что в течение 2020 года ситуация в стране в целом ухудшилась, лишь 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась.

В конце прошлого года на ухудшении ситуации отмечали 29% опрошенных, на улучшении - 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилась.

Нынешние оценки, как отмечают авторы исследования, очень напоминают ситуацию в конце 2018 года - тогда 67% считали, что она за 2018 год изменилась к худшему, 5% - к лучшему и 22% - что не изменилась.

Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%), экономическое положение страны (76%), уровень стабильности (74%), здравоохранение (72%), уверенность в завтрашнем дне (69%), уровень благополучия семьи (64%), отношение к власти (64%), социальная защита (57%), отношении власти к гражданам (56%), оплата труда (56%), образование (51%), пенсионное обеспечение (50%), ситуация с преступностью (49%), соблюдение законности государственными служащими (46%).

Наиболее противоречивой является оценка изменений в обороноспособности страны - 30% считают, что она ухудшилась, 17% - что улучшилась, а 39,5% - не изменилась. То же самое касается и изменений международного имиджа страны (соответственно 38%, 17% и 33%).

В конце 2019 года 31% опрошенных считали, что обороноспособность страны улучшилась, 14,5% - изменилась к худшему, 44% - не изменилась.

Относительно международного имиджа страны: 31% опрошенных в конце 2019 года придерживались мнения, что он улучшился, 21% - ухудшился, 37,5% - не изменился.

Граждане оценили экономическое положение страны в 2020 году в среднем 2,0 баллами по 5-балльной шкале (в 2019 году эта оценка составляла 2,5 балла), а уровень благосостояния собственной семьи 0 2,4 балла (в 2019 - 2,8 балла).

Также снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% - что страна не способна преодолеть существующие проблемы (остальные не определились). В конце 2019 года эти показатели составляли соответственно 28%, 50% и 11%.

Граждане не слишком верят в быстрые перемены: лишь 8% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Заметно чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 41% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 32% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи (соответственно 39% и 44% не ожидают изменений в этих сферах).

Несмотря на негативную оценку нынешней ситуации в стране, большинство граждан не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года. Так, отрицательный ответ дали 54% респондентов, хотели бы вернуться - 32%, остальные не определились.

Как проводился опрос

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Результаты других опросов:

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Автор: Константин Гончаров