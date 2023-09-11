Волошин пока не раскрыл все подробности произошедшего.

Супруг украинской певицы Ани Тринчер - Александр Волошин - попал в "обезьянник". На своей странице в Instagram он показал, как сидит "за решеткой".

По его словам, он хотел помочь людям, однако попал в полицию. Правоохранители, как рассказал Волошин, дали ему телефон буквально на 15 минут, чтобы он мог связаться со своими адвокатами.

"Никогда не думал, что у меня будут проблемы из-за того, что я хочу помочь людям", - написал Александр в инста-сториз.

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Поклонники забили тревогу и попытались узнать у Волошина что произошло. Однако он сказал, что позже все объяснит, если его сегодня выпустят из участка.

"Сейчас должен быть допрос", - добавил блогер.

Стоит отметить, что Александр Волошин неоднократно отличался пранками, из-за которых становился мишенью хейтеров. Действительно он попал в полицейский участок или это розыгрыш - станет известно позже.

Его супруга Анна Тринчер пока никак не отреагировала на данный инцидент.

Напомним, ранее Тринчер рассказала о кризисе в отношениях с Волошиным. Они даже обратились за помощью к психологу, который посоветовал им разъехаться. Однако, как признались знаменитости, это не пошло им на пользу. Они начали отдаляться друг от друга.

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