Супруг украинской певицы Ани Тринчер - Александр Волошин - попал в "обезьянник". На своей странице в Instagram он показал, как сидит "за решеткой".
По его словам, он хотел помочь людям, однако попал в полицию. Правоохранители, как рассказал Волошин, дали ему телефон буквально на 15 минут, чтобы он мог связаться со своими адвокатами.
"Никогда не думал, что у меня будут проблемы из-за того, что я хочу помочь людям", - написал Александр в инста-сториз.
Поклонники забили тревогу и попытались узнать у Волошина что произошло. Однако он сказал, что позже все объяснит, если его сегодня выпустят из участка.
"Сейчас должен быть допрос", - добавил блогер.
Стоит отметить, что Александр Волошин неоднократно отличался пранками, из-за которых становился мишенью хейтеров. Действительно он попал в полицейский участок или это розыгрыш - станет известно позже.
Его супруга Анна Тринчер пока никак не отреагировала на данный инцидент.
Напомним, ранее Тринчер рассказала о кризисе в отношениях с Волошиным. Они даже обратились за помощью к психологу, который посоветовал им разъехаться. Однако, как признались знаменитости, это не пошло им на пользу. Они начали отдаляться друг от друга.