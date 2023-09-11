Блогер решил хайпануть ради подписок в соцсетях.

Украинский блогер-миллионник Александр Волошин вышел на связь с поклонниками и объяснил, как оказался за решеткой. Как оказалось, он планирует проводить интенсив, а чтобы привлечь больше аудитории, пошел на такой хитрый шаг.

Стоит отметить, что Волошин уже не впервые пытается повысить активность своих соцсетей с помощью хайпа. Он регулярно устраивает какие-то пранки.

Самая запоминающаяся ситуация произошла в 2021 году, когда Александр подарил девочке iPhone, а после того, как выключилась камера, забрал его обратно. Тогда вокруг блогера разгорелся настоящий скандал. Пользователи сети "набросились" на него, а сам Волошин сказал, что таким образом просто решил "набить" подписчиков. Сама ситуация с гаджетом, по его словам, была постановочной.

Видео дня

Кроме того, он ложился в гроб, чтобы понять, свою ли жизнь он проживает. В этот раз фолловеры также гневно высказались в его адрес.

"Задержание" Волошина - с чего все началось

Волошин показал в инста-сториз, как сидит за решеткой. Он сказал, что правоохранители дали ему телефон буквально на 15 минут, чтобы он позвонил адвокатам. Затем он сказал, что скоро будет допрос.

Позже он обнародовал в ленте видео, которое объясняет, что произошло на самом деле. Задержание было липовым.

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